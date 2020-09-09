Казань, 9 сентября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрированы два новых смертельных случая от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным на 9 сентября погибшими от COVID-19 с начала наблюдения числятся 66 жителей республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первая жертва инфекции — 66-летняя жительница Казани. Больная была доставлена во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №12 с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Причину смерти установили в результате аутопсии.

Второй смертельный случай — 86-летний мужчина. Его госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Обострившиеся хронические заболевания не способствовали улучшению состояния пациента. Наличие коронавирусной инфекции подтвердили по результатам лабораторного исследования.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии реализовали почти половину первой партии вакцины от гриппа. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли 157 тыс. человек.

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