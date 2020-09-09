Тверь, 9 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»В Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 4296 человек, в том числе за сутки 19 человек. 1104 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

Также за сутки в регионе зарегистрирована смерть двух пациентов с коронавирусом, в общей сложности от осложнений после инфекции скончались уже 212 жителей региона. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5612 человек, в регионе провели почти 168,5 тыс. исследований.