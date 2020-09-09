Москва, 9 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили на 7% меньше случаев, чем месяц назад. Об этом 9 сентября сообщили в оперативном штабе города.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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"В столице подтверждено 642 новых случая коронавируса. Число новых случаев на 7% меньше, чем месяц назад», — говорится в информации.

Всего в Москве с начала распространения коронавируса выявили более 268 случаев заражения.