В Москве за сутки выявили 642 носителя коронавируса
Москва, 9 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили на 7% меньше случаев, чем месяц назад. Об этом 9 сентября сообщили в оперативном штабе города.
Иван Шилов ИА REGNUM)
Коронавирус
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"В столице подтверждено 642 новых случая коронавируса. Число новых случаев на 7% меньше, чем месяц назад», — говорится в информации.
Всего в Москве с начала распространения коронавируса выявили более 268 случаев заражения.