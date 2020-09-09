Брянск, 9 сентября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 32 носителя коронавируса выявлено в Брянской области. Лаборатории проверили 982 теста, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус достигло 8497. Завершили лечение выздоровлением 6954 человек, 31 пациент был выписан за сутки.

С начала пандемии лаборатории региона провели 149 152 исследований.