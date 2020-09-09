Москва, 9 сентября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В России за сутки умерли 142 человека с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 9 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 142 летальных исхода», — говорится в информации.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 18 135 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 5218 случаев заражения коронавирусом.