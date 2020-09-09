Ярославль, 9 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует продать нежилые помещения на Улице Андропова 27/19, в которых располагается одно из подразделений департамента финансов. Проект решения о приватизации внесен в муниципалитет города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание на улице Андропова в Ярославле

Площадь помещений составляет 778,6 квадратных метров, предполагаемая цена — 32 млн рублей. Продать объект власти хотят уже в 2020 году.

Как сообщил источник ИА REGNUM, близкий к мэрии, сотрудников департамента планируют переселить в здание бывшей администрации Кировского района на улице Республиканской.

Ранее центр города уже покинули сотрудники департамента городского хозяйства на той же улице Андропова, оно также ушло с молотка. В этом случае есть отличие: если здание ДГХ было аварийным, то здесь речь идёт о практически новом доме, построенном в 1990-х годах. Высока вероятность, что помещения найдут нового владельца — они находятся на первом этаже вблизи от туристической улицы Кирова.

Здание, в которое переедут сотрудники департамента, мэрия также пыталась продать, но безуспешно.