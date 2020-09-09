Москва, 9 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5218 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 сентября в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 642. Далее следуют Петербург — 218, Подмосковье — 164, Нижегородская область — 159, Ростовская область — 153, Ставрополье — 127.

С начала распространения коронавируса в России исследованиями подтверждено 1 041 007 случаев заражения.