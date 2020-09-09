Тулун, Иркутская область, 9 сентября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне, 8 сентября, телемоста с Иркутской областью заявил, что восстановительные работы на пострадавших от паводка территориях региона будут реализованы в полном объёме. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Руководитель государства оценил ход работ по ликвидации последствий летних паводков 2019 года на территории региона. По видеосвязи Владимир Путин заслушал доклады заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина, министра строительства РФ Владимира Якушева, а также главы региона Игоря Кобзева.

Так, Марат Хуснуллин подключился к телемосту из микрорайона Угольщиков. Здесь уже сдано 3 дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье из-за разлива реки Ия летом 2019 года.

«Правительством Иркутской области при поддержке федерального центра проводится большая работа, в первую очередь, по обеспечению жильем и оказанию социальной поддержки гражданам, пострадавшим от наводнения: восстановление объектов образования и социальной сферы, строительство объектов инженерной защиты. В части объектов социальной сферы и здравоохранения произведен ремонт и монтаж модульных зданий в 49 профильных учреждениях», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Помимо строительства новых зданий, на пострадавших территориях ведётся благоустройство общественных пространств. На центральной улице Тулуна — улице Ленина — работы уже завершены. Проект разработали иркутские архитекторы. На его реализацию был получен федеральный грант в размере 70 миллионов рублей.

«Мы получили качественный объект, который стал любимым местом жителей Тулуна. 20 числа город будет праздновать День города, и все мероприятия уже планируют проводить здесь. Команда Игоря Ивановича, очень серьезно отработав на этом проекте, участвовала в этом году уже с семью проектами в конкурсе малых городов и исторических поселений. Пять проектов стали победителями, среди них Нижнеудинск — еще одна территория, которая серьезно пострадала в период паводка, который был в прошлом году», — отметил министр строительства России Владимир Якушев.

Также в прямой связи с президентом РФ приняли участие директор и ученики школы на 1275 человек в Тулуне. Как сообщила руководитель учреждения Наталья Болдуева, учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Она отметила, что уже 1 сентября 1174 ребенка приступили к занятиям.

Кроме того, к беседе подключились и представители медицинского сообщества: глава Нижнеудинской районной больницы, где был проведен капитальный ремонт, Манат Раджабов и главный врач больницы в Тулуне Елена Гусевская, где силами Сбербанка было построено новое инфекционное отделение.

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«Первоначально было допущено серьёзное отставание темпов восстановления. Об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область. Сейчас это отставание сокращается. Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная. И я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объёме», — резюмировал по итогам прямой связи президент РФ Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент России Владимир Путин провёл телемост, в ходе которого обсуждались вопросы помощи пострадавшим от наводнения, прошедшего в Иркутской области летом 2019 г.