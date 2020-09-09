Варшава, 9 сентября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В случае, если немецкие власти решат отказаться от использования газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), правительство Польши готово предоставить им для использования свою газовую инфраструктуру. Об этом 9 сентября сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

По словам Мюллера, в данный момент необходимо провести рассмотрение разных вариантов обеспечения энергетической безопасности ЕС.

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».

"Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — также сказал пресс-секретарь польского правительства.

При этом Мюллер отметил, что, как он считает, подход Польши к энергетической безопасности является солидарным и она должна строиться с общим для ЕС подходом. В то же время он указал, что «такие инициативы, как «СП-2», противоречат идее солидарности и энергетической безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она пока не готова увязывать ситуацию с блогеромАлексеем Навальным и «Северный поток — 2».