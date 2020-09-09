Москва, 9 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Согласно документу, производители смогут более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, которые контролируют соблюдение производственных практик. Иностранные производства инспектирует Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП). Он формирует отчёты, на основе которых лекарственные препараты допускаются на рынок.

«Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий ещё до того, как сформирован инспекционный отчёт», — говорится в информации на сайте правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате безработным родителям, имеющим несовершеннолетнего ребёнка, трех тысяч рублей в дополнение к пособию по безработице.