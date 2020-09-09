Симферополь, 9 сентября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Графики водоснабжения населения в Симферополе, Бахчисарае, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма могут быть сохранены до марта 2021 года. Об этом заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на заседании президиума Государственного cовета Республики Крым 8 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

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«Один из важнейших факторов, который негативно повлиял на ситуацию, наполняемость водохранилищ, питающих столицу, и общее состояние водных ресурсов республики — засуха. Учитывая масштаб проблемы, заранее велись работы по поиску дополнительных водных ресурсов, пробурены дополнительные скважины, перераспределены водные ресурсы, и как одна из вынужденных мер — подготовлены графики по ограничению подачи воды», — сказал Юрий Гоцанюк.

Гоцанюк также отреагировал на жалобы жителей крымской столицы на несоблюдение подачи поды даже по графикам. По его словам, вода подаётся строго по расписанию, проблемы связаны с состоянием сетей и низким давлением.

«Уже выделено 230 млн рублей на решение этого вопроса и дополнительные средства на текущий ремонт и оперативное устранение возникающих аварий на сетях водоснабжения. Предприятием ГУП РК «Вода Крыма» сформированы дополнительные аварийные бригады, которые в кратчайшие сроки устраняют порывы. Кроме того, принято решение заявиться в Федеральную целевую программу по реконструкции действующих и строительству новых водопроводных сетей. Надеюсь, федеральное правительство пойдёт нам на встречу в этом вопросе», — сказал Юрий Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, график подачи воды жителям Симферополя и ряда прилегающих муниципалитетов действует с августа 2020 года, причиной введения крайней меры стала засуха и резкое снижение запасов воды в водохранилищах.