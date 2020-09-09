Пермь, 9 сентября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В Перми на губернаторских выборах крупные избирательные участки возьмут под круглосуточное видеонаблюдение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В 2020 году Пермь стала участником пилотного проекта по установке новых видеокамер на избирательных участках. Уникальное оборудование появилось в Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском и Мотовилихинском районах. Видеокамеры оснащены антивандальным куполом. Также в камеры встроена внутренняя карта памяти — изъять ее можно только при помощи специального оборудования.

Круглосуточное наблюдение организуют на 223 крупных избирательных участках города. Каждое цифровое видеоустройство будет расположено так, чтобы не нарушать тайну голосования.

Непрерывная видеозапись с онлайн-трансляцией в интернете начнется с утра 11 сентября и завершится по итогам подсчета голосов на участке 13 или 14 сентября.

«Камеры будут работать в круглосуточном режиме все три дня голосования. Поэтому опасения некоторых экспертов относительно сохранности сейф-пакетов с заполненными бюллетенями и самих бюллетеней выглядят беспочвенно», — сказал председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Пермском крае завершатся 23 муниципальных избирательных кампании по выборам депутатов, дополнительные выборы по трем округам в заксобрание и губернаторские выборы. На территории Прикамья будут работать 1800 избирательных участков.