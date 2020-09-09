Ворсино, Калужская область, 9 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «Ворсино» 8 сентябре состоялась церемония официального открытия завода ООО «Архбум тиссью групп». В его строительство инвестировано 11,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калужской области открыли производство туалетной бумаги за 11,5 млрд рублей

«Архбум тиссью групп» — это дочерняя российская компания ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Предприятие в Калужской области будет выпускать санитарно-гигиенические изделия и бумагу. Фактически предприятие начало работу в регионе весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его торжественное открытие перенесли на осень. С выходом завода на полную производственную мощность — до 210 тыс. тонн изделий в год — будет создано порядка 700 рабочих мест.

Открытие завода ООО «Архбум тиссью групп» председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко назвала в приветственном адресе важной вехой в истории области, отметив заботу компании по сохранению экологии и природных ресурсов. Врио калужского губернатора Владислав Шапша выразил надежду, что компания построит в регионе вторую и третью очередь завода.