Шимск, Новгородская область, 9 сентября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. У детей наблюдается два вида симптомов. У половины обучающихся — жалобы на кашель и боль в горле, они будут протестированы на ОРВИ. У остальных — рвота и диарея. Об этом 9 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Pxhere.com Вспышка инфекции в школе

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Среди заболевших — 47 учеников начальной школы, 84 — основной. В настоящий момент на месте работает комиссия управления Роспотребнадзора по Новгородской области, министр здравоохранения Резеда Ломовцева, министр образования Евгения Серебрякова, глава района Алексей Шишкин.

«Сотрудники Шимской ЦРБ берут мазки у детей для получения результатов в кратчайшие сроки. Результаты анализов будут известны завтра вечером. Также будут проверены работники пищеблока и сам пищеблок», — уточнили в оперштабе.

Всего в школе обучаются 574 человека. Все педагоги учебного заведения на сегодняшний день здоровы. Однако с 10 сентября школа закрывается на карантин как минимум на семь дней.

«Ситуация находится на контроле заместителя председателя правительства региона Анны Тимофеевой, она получает информацию в постоянном режиме», — уточнили в оперштабе.