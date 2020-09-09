Посёлок городского типа Оловянная, Забайкальский край, 9 сентября, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Из колонии-поселения, расположенной в поселке Оловянная в Забайкальском крае сбежали двое осуждённых. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на данные регионального УФСИН РФ, вознаграждение за помощь в поимке объявлена в связи с самовольным уходом Артема Кабакова, осужденного за убийство, и Игоря Пимахова, осужденного к пяти годам лишения свободы за автодорожное происшествие.

Артем Кабаков, осужденный за убийство. Ориентировка

Осужденный Пимахов. Ориентировка

Читинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Забайкальского края начала проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соседний иркутской области тоже сбежали двое осуждённых. Это произошло потому, что после окончания следственных действий — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — повезли не по месту отбывания ими наказания, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8-м этаже, и совершили побег.