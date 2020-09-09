Калуга, 9 сентября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Церемония закладки первого камня на месте строительства архивного комплекса ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» состоялась 8 сентября в Обнинске Калужской области. В мероприятии принял участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, а также руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Госархива РФ Лариса Роговая, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания России Анатолий Артамонов, глава Обнинского муниципалитета Карина Башкатова, начальник управления по делам архивов области Майя Добычина и председатель совета директоров компании застройщика АО «ГК «ЕКС» Максим Крылова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Архивный комплекс в Обнинске должен решить проблему нехватки площадей Госархива.

Пресс-служба правительства Калужской области В Обнинске состоялась закладка камня на месте строительства комплекса Госархива

Государственный архив Российской Федерации — это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи Правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске.

«Когда мы говорим о Калужской области, о её инновационности, то понимаем, что здесь будут самые современные технологии хранения информации, которые помогут будущим поколениям сохранить все то богатство, которое есть в ваших руках», — подчеркнул Владислав Шапша, поблагодарив руководство Госархива РФ за выбор региона для реализации проекта.

Пресс-служба правительства Калужской области В Обнинске состоялась закладка камня на месте строительства комплекса Госархива

«Для того, чтобы архивная служба России вступила в новую жизнь, нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали предложение Калужской области потому, что для строительства был предложен один из лучших участков, который даст полную возможность для реализации масштабного проекта», — отметил Андрей Артизов.

Общая площадь застройки составит 3,84 га, здесь появятся собственно архивохранилище площадью более 55 тыс. кв. м и административный комплекс. Планируется оборудовать читальный и актовый залы, помещения для временного хранения дел, подготовки и выдачи документов. Оба здания планируется оснастить современными системами безопасности. Комплекс сможет вместить 12 млн единиц хранения на бумажной основе и 16 ПБ электронного хранения с возможностью увеличения их объема до 270 ПБ. В новом комплексе Госархива будут работать более 200 сотрудников.

Пресс-служба правительства Калужской области В Обнинске состоялась закладка камня на месте строительства комплекса Госархива

На данный момент уже проведены подготовительные работы для начала строительства — проложены дороги, подведены коммуникации, сформированы котлованы корпусов, ведется подготовка к началу монолитных работ. Строительство третьего этажа административного корпуса и второго этажа архива планируется завершить до конца 2020 года.