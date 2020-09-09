Руины крупнейшего в СССР сельхозпредприятия отдали охотникам за металлом
Барнаул, 9 сентября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае на территорию бывшего тракторного завода в Рубцовске (АТЗ), который во времена СССР являлся крупнейшим сельскохозяйственным предприятием, зашли предприниматели из Нижнего Новгорода. Платой за работы по рекультивации станет то, что они найдут в земле. Как сообщают «Вести-Алтай», изучив спутниковые снимки, бизнесмены выяснили, что каждый кубометр почвы на территории бывшего Алтайского тракторного завода буквально напичкан элементами из чёрных и цветных металлов, остатками бетонных конструкций и прочим мусором, объем которого, только по предварительным оценкам, составляет около 30 тысяч тонн.
Генеральный директор компании-рекультиватора (г. Нижний Новгород) Дмитрий Добрынский заявил, что проект по извлечению металла из почвы является экономически выгодным: все отходы можно выгодно отправить на вторичную переработку.
Напомним, АТЗ был одним из крупнейших предприятий сельхозмашиностроения во всём Советском Союзе. В годы войны сюда эвакуировали Харьковский, Одесский, Сталинградский тракторные заводы. Гусеничные машины Т-4 здесь выпускали ещё в начале двухтысячных, а в 2011 году предприятие прекратило своё существование.
Рекультивировать бывшие производственные площади городскую администрацию уже несколько раз обязывал суд, но денег на это в рубцовской казне не нашлось.
Как уже сообщало ИА REGNUM, под угрозу полного краха одно из крупнейших предприятий Алтайского края — ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» — попало осенью 2009 г. Постоянная тенденция ухудшения финансово-экономического состояния ОАО «ПО «АМЗ», сокращения численности персонала и ликвидации производственных мощностей, происходила несколько лет.
Тогда местные чиновники отмечали, что для ОАО «ПО «АМЗ» отрицательными последствиями мирового финансового кризиса стало падение покупательской способности потребителей, что, в свою очередь, привело к сокращению производства по всему концерну.