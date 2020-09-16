В регионах РФ ежедневно продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. Всего в России выявлено более миллиона носителей SARS-CoV-2. Выписано по выздоровлении уже более 850 тысяч человек. Между тем, по словам эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, в России не идёт речи о второй волне пандемии коронавируса, поскольку ещё не завершилась первая волна. Подробности о ситуации с коронавирусом в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:31 09.09.2020 Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается сложной: в регионе растет количество госпитализаций. В этой связи больницы республики вновь возобновляют прием пациентов с симптомами COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Читайте подробнее: Ряд больниц Дагестана возобновил прием пациентов с симптомами COVID-19

09:02 09.09.2020 Критика со стороны группы исследователей из университетов США, Италии и ряда других стран, которые считают, что в некоторых экспериментах, описанных в статье о результатах первых двух этапов испытаний российской вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet, можно усмотреть статистические аномалии, — это нормальная практика. Об этом 9 сентября заявил член-корреспондент РАН, профессор университета Северной Каролины (США) и Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Кабанов. Читайте также: Профессор МГУ ответил на критику данных о вакцине «Спутник V»

09:08 09.09.2020 Президент России Владимир Путин сам объявит о намерении пройти вакцинацию от коронавируса, если примет такое решение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. «Если он [президент] посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», — ответил Песков на вопрос о вакцинации главы государства. Подробности в материале: Песков рассказал, поставит ли Путин прививку от коронавируса

09:14 09.09.2020 В столице Бурятии Улан-Удэ закрыты две школы после подтверждения случаев заражения коронавирусом сотрудников или учеников. Школьники до 11 сентября переведены на дистанционное обучение. Кроме того, на «дистанционку» переведены учащиеся 35 классов в семи городских школах. Об этом: В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение

09:17 09.09.2020 В Югре в исправительных учреждениях возобновляются свидания с осуждёнными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО. Ограничения остаются в следственном изоляторе Нижневартовска — город продолжает оставаться напряжённым очагом распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В исправительных учреждениях Югры разрешили свидания

09:17 09.09.2020 В Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1338 пациентов, сообщила 9 сентября вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1338 пациентов», — говорится в информации. Всего в сначала распространения коронавируса в Москве поправили здоровье почти 225 тыс. человек. Об этом: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1338 пациентов

09:22 09.09.2020 По данным опроса ИХ «Ромир», пандемия коронавируса ещё не закончилась, считают 64% жителей России. 24% верят, что всё уже позади. Полагают, что всё только начинается, 12% респондентов. Читайте подробнее: Две трети жителей России считают, что пандемия не закончилась

09:23 09.09.2020 В Пензенской области по состоянию на 9 сентября погибшими от COVID-19 числятся 114 человек. В регионе за последние сутки зарегистрирована смерть 84-летнего мужчины. Читайте также: В Пензенской области от COVID-19 скончался 114-й пациент

09:24 09.09.2020 В Туве продолжается снижение числа подтверждённых случаев заражения за сутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, за прошедшие сутки выявлено 17 новых носителей. Читайте также: Ежедневный прирост заражённых SARS-CoV-2 в Туве снижается

09:27 09.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 9 сентября коронавирус подтвержден у 13 268 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8532 человека, за сутки — 81 пациент. С момента начала наблюдения скончались 82 человека. Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили ещё 102 носителей SARS-CoV-2

09:35 09.09.2020 Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал первые фотографии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Роспотребнадзор. Подробности в материале: Новосибирский «Вектор» показал вакцину от коронавируса

09:35 09.09.2020 В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 39,2 млн. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Подробности в материале: В России проведено более 39,2 млн тестов на коронавирус

09:43 09.09.2020 Коронавирус выявили у учеников двух общеобразовательных учебных заведений в Ивановской области, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 9 сентября. Об этом: В двух ивановских школах выявили учеников с коронавирусом

09:43 09.09.2020 Свыше 205 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте также: В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 205 тыс. человек

09:45 09.09.2020 Глава корпорации Ростех Сергей Чемезов сделал прививку от коронавируса и, несмотря на небольшое недомогание поначалу, на данный момент чувствует себя отлично. Об этом он заявил журналистам. «Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было — это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом», — сказал Чемезов. Об этом: Глава Ростеха Чемезов сделал прививку от коронавируса

09:47 09.09.2020 Республика Алтай занимает 15 место среди регионов России по охвату населения обследованием на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «К 8 сентября в регионе лабораторно обследовано 77 095 человек, или каждый третий житель региона», — добавили в управлении. Читайте подробнее: В Горном Алтае на коронавирус обследован каждый третий житель

09:50 09.09.2020 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тамбовской области выявили 27 новых носителей коронавируса

09:50 09.09.2020 Более 9 тыс. человек выздоровели на Ставрополье после заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил 9 сентября губернатор края Владимир Владимиров. За истекшие сутки в регионе болезнь победили 193 инфицированных. Читайте также: На Ставрополье за сутки выздоровели почти 200 человек с COVID-19

09:54 09.09.2020 В Челябинской области за 8 сентября обнаружено ещё 77 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявлено 15 072 заразившихся. Сейчас от COVID-19 лечатся 2700 пациентов. Читайте подробнее: В Челябинской области число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

10:00 09.09.2020 Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что он прошел вакцинацию от коронавируса вакциной российского производства «Спутник V» и в настоящее время у него отличное самочувствие. Читайте также: Глава корпорации «Ростех» привился от SARS-CoV-2

10:00 09.09.2020 В школе поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. У детей наблюдается два вида симптомов, у половины обучающихся жалобы на кашель и боль в горле, у остальных — рвота и диарея. Читайте также: Более 100 заболевших — вспышка инфекции в школе в Новгородской области

10:01 09.09.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате безработным родителям, имеющим несовершеннолетнего ребёнка, три тысячи рублей в дополнение к пособию по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Подробности в материале: В России безработным родителям выплатят по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка

10:07 09.09.2020 За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 785 человек. Под медицинским наблюдением находятся 317 человек. Читайте подробнее: В Петербурге на коронавирус обследовали ещё 18,7 тысяч человек

10:08 09.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 9 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3579 пациентов, +26 за последние сутки) и ОРВИ (3644 пациента, +10 как и за предыдущие сутки). Тяжелобольных 126 (+5 пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 49 (плюс один пациент за последние сутки). Не обошлось без трёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Читайте также: В Алтайском крае погибли ещё трое пациентов с SARS-CoV-2

10:09 09.09.2020 52 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 9 сентября. Об этом: В Крыму выявили 52 новых носителей коронавируса

10:10 09.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 9 сентября. Саратовская область. saratov.gov.ru

10:23 09.09.2020 Власти Доминиканы с 15 сентября отменяют для иностранных туристов справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус перед въездом в страну. Читайте также: Доминикана заменит ПЦР-тесты для туристов на дыхательные

10:28 09.09.2020 Протоиерей Сергий Гусельников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Самарской метрополии. По сообщению пресс-службы ведомства, протоиерей Сергий Гусельников являлся не только настоятелем Кирилло-Мефодиевского собора, но и был руководителем отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии Читайте подробнее: В Самаре скончался настоятель собора от осложнений, вызванных COVID-19

10:30 09.09.2020 В Свердловской области полным ходом идёт вакцинация против сезонного гриппа. Одним из первых прививку поставил губернатор Евгений Куйвашев. По словам главы региона, в 2020 году вакцинация имеет особое значение. Россия и весь мир живут в условиях распространения коронавирусной инфекции. В период пандемии важно ещё бережнее относиться к своему здоровью и сделать всё возможное для того, чтобы его сохранить, — написал Евгений Владимирович у себя на странице в Instagram. Также прививки от гриппа поставили главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских и глава минздрава Андрей Карлов. Они делают это каждый год и, по их признаниям, не болеют гриппом. Карпов ко всему прочему также напомнил историю о том, как удалось снизить количество заболевших в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Он тогда работал главным врачом и при нём на территории района была проведена масштабная прививочная кампания для детей. И уже на следующий год оказалось, что почти никто не заболел гриппом. О том, почему сейчас важно привиться от гриппа, в интервью рассказывает и заместитель главного врача ГКБ №40 по инфекционной службе, кандидат медицинских наук Наталия Бацкалевич, которая также возглавляет главный областной антиковидный госпиталь. Кстати, вакцины должно хватить на всех желающих. ведь только бесплатных доз Свердловская область получит 2,61 миллиона. Ими привьют беременных женщин, всех детей, призывников, граждан в возрасте старше 60 лет и другие уязвимые категории населения. Читайте также: На Среднем Урале прививают от гриппа, чтобы снизить риски на фоне COVID-19

10:31 09.09.2020 За первую неделю вакцинации от гриппа в Москве сделали прививку более 350 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «Для первой недели прививочной кампании — это очень хороший показатель», — заявила она. Об этом: Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тыс. москвичей

10:37 09.09.2020 За минувшие сутки в России выявили 5218 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 сентября в оперативном штабе Москвы. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 642. Далее следуют Петербург — 218, Подмосковье — 164, Нижегородская область — 159, Ростовская область — 153, Ставрополье — 127. Подробности в материале: В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 09.09.2020 За прошедшие сутки на территории России было выявлено 5218 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом

10:41 09.09.2020 «В Краснодаре заразились 35 человек, в Сочи — 10, в Северском районе — 6, в Горячем Ключе — 5. В Кавказском и Тихорецком районах по 4 случая заболевания новой инфекцией, в Белореченском, Тимашевском, Динском, Кущевском — по три. Диагноз COVID-19 подтвердился у 2 человек в Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Славянском, Крыловском районах», — сообщили в региональном оперштабе. Об этом: На Кубани число заразившихся коронавирусом превысило 12 тыс. человек

10:42 09.09.2020 В Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируется рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Петербурге второй день растёт число заболевших COVID-19

10:43 09.09.2020 От коронавирусной инфекции в России за сутки умерли 142 человека. Об этом 9 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 142 летальных исхода», — говорится в информации. Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 18 135 летальных исходов. Читайте подробнее: В России от коронавирусной инфекции умерли свыше 18 тыс. человек

10:46 09.09.2020 113 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, данные 9 сентября опубликованы федеральным оперативным штабом. Подробности в материале: В Воронежской области более 15 тыс. человек заразились коронавирусом

10:48 09.09.2020 Работникам домов престарелых и интернатов могут продлить выплаты стимулирующего характера, установленные во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты России. Читайте также: В России могут продлить выплаты соцработникам

10:48 09.09.2020 За минувшие сутки 43 случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 43 случая заражения коронавирусом

10:49 09.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 сентября, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Все выявленные носители SARS-CoV-2 проходят лечение в больницах, сообщает пресс-служба краевой администрации. Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 59 случаев заражения коронавирусом

10:50 09.09.2020 Ещё 92 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 92 случая заражения коронавирусом

10:52 09.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 сентября, зафиксировано четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Трое пациентов скончались от коронавирусной инфекции, один — от сопутствующего заболевания. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru. Подробности в материале: В Прикамье за сутки скончались четверо пациентов с COVID-19

10:53 09.09.2020 В Ленинградской области за последние сутки выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Также в регионе зафиксирован еще один летальный исход. Об этом: В Ленобласти умер ещё один пациент с COVID-19

10:53 09.09.2020 За минувшие сутки в Москве выявили на 7% меньше случаев, чем месяц назад. Об этом 9 сентября сообщили в оперативном штабе города. «В столице подтверждено 642 новых случая коронавируса. Число новых случаев на 7% меньше, чем месяц назад», — говорится в информации. Об этом: В Москве за сутки выявили 642 носителя коронавируса

10:54 09.09.2020 «В Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 4296 человек, в том числе за сутки 19 человек. 1104 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — сообщили в оперативном штабе. Об этом: В Тверской области скончались 212 пациентов с коронавирусом

10:57 09.09.2020 За прошедшие сутки 32 носителя коронавируса выявлено в Брянской области. Лаборатории проверили 982 теста, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 32 случая заражения коронавирусом

11:00 09.09.2020 Ни одного нового случая заражения коронавирусом не подтвердилось на территории Севастополя за минувшие сутки, сообщили 9 сентября ИА REGNUM в пресс-службе правительства города. Читайте также: В Севастополе за сутки не выявили ни одного носителя коронавируса

11:01 09.09.2020 График учебы в школах изменили из-за выборов в Самаре. Об этом 9 сентября сообщает ГТРК Самара. По информации журналистов, это было сделано для недопущения распространения коронавируса в дни голосования, которое было решено проводить в Самарской области три дня: с 11 сентября по 13 сентября текущего года. Об этом: В Самаре из-за выборов изменили график учебы в школах

11:02 09.09.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 105 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 17 834. Об этом сообщили 9 сентября в краевом оперштабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае выявлено 105 новых носителей коронавируса

11:02 09.09.2020 За истекшие сутки 29 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Рязанской области. Скончался один человек, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили ещё 29 случаев заражения коронавирусом

11:03 09.09.2020 В общежитиях вузов и колледжей Пензенской области проводятся генеральные уборки с целью профилактики возникновения очагов новой коронавирусной инфекции среди учащихся и студентов. Для студентов-иностранцев подготовлены три обсерватора на 65 мест. Читайте также: В общежитиях пензенских вузов усилены меры по профилактике коронавируса

11:04 09.09.2020 В Пензенской области по оперативной информации на 9 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8932 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 96 жителей региона. Читайте подробнее: В Пензенской области выявили ещё 96 случаев заражения коронавирусом

11:05 09.09.2020 В Татарии зарегистрированы два новых смертельных случая от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным на 9 сентября погибшими от COVID-19 с начала наблюдения числятся 66 жителей республики. Читайте также: С начала пандемии в Татарии скончались 66 человек

11:06 09.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 сентября, референс-центр подтвердил 91 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 10 750 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Оренбуржье за сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом

11:08 09.09.2020 13 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные 9 сентября опубликованы федеральным оперативным штабом. Об этом: В Смоленской области за сутки выявили 13 носителей коронавируса

11:09 09.09.2020 Режим самоизоляции, который ранее был введен на территории Камчатского края, включая лиц старше 60 лет, отменен властями региона. Соответствующее распоряжение подписано главой края Владимиром Солодовым, 9 сентября сообщает пресс-служба краевой администрации. Об этом: На территории Камчатского края отменили режим самоизоляции

11:10 09.09.2020 В Челябинской области за 8 августа умерли ещё пять пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Среди них три мужчины (двое 67-летних и один 73-летний) и две женщины 70 и 79 лет. Все они скончались от своих основных заболеваний. Об этом: Ещё пятеро челябинцев умерли после заражения коронавирусом

11:12 09.09.2020 30 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 8072 факта заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

11:12 09.09.2020 Класс и девять педагогов отправили на самоизоляцию в средней школе с углублённым изучением отдельных предметов №30 города Волжского Волгоградской области. Один из учеников заразился коронавирусом. Читайте также: Под Волгоградом на карантин по коронавирусу отправили целый класс школы

11:15 09.09.2020 31 новый носитель коронавируса выявлен за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 9 сентября. Подробности в материале: В Тульской области число жертв коронавируса достигло 339 человек

11:17 09.09.2020 В Псковской области отмечен суточный рост числа выздоровевших — 41 человек. Также в регионе выявлено еще 27 новый носителей SARS-CoV-2. Читайте также: Смертей нет, число выздоровевших растёт — о COVID-19 в Псковской области

11:17 09.09.2020 В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших превысило число вновь выявленных случаев заражения — соответственно 33 и 29. Читайте подробнее: В Чувашии скончался ещё один пациент с COVID-19

11:21 09.09.2020 В Свердловской области за 8 сентября обнаружено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. В Екатеринбурге инфекцию лабораторно подтвердили у 52 граждан. Также такие случаи есть в Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Карпинске, Среднеуральске, Серове и ряде других муниципалитетов региона. Об этом: На Среднем Урале подтвердили ещё 115 случаев COVID-19

11:24 09.09.2020 49 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Орловской области выявили ещё 49 носителей коронавируса

11:25 09.09.2020 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 153 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 сентября. Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 153 носителя коронавируса

11:26 09.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 сентября выявили 953 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 136 434 случаев. Читайте также: В Поволжье за сутки выявили более 950 случаев заражения коронавирусом

11:29 09.09.2020 В Свердловской области 8 сентября от COVID-19 умерли сразу 12 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Общее число умерших от этого заболевания составляет уже 495. Данные по полу и возрасту официально не раскрываются. Также нет сведений и о том, сколько заразившихся коронавирусом скончались от других заболеваний. Подробности в материале: На Среднем Урале COVID-19 убил сразу 12 человек

11:29 09.09.2020 По состоянию на 9 сентября заражены коронавирусом 6,74 тыс. жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 22 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5568 человек, за сутки — 21 пациент. Летальных исходов с момента начала наблюдения — 66. Читайте также: В Татарии за сутки выявили 22 новых случая заражения SARS-CoV-2

11:37 09.09.2020 42 новых носителя коронавируса выявлены в Ивановской области за минувшие сутки, данные на утро 9 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Ивановской области скончался ещё один пациент с COVID-19

11:39 09.09.2020 В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило число вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: За сутки в Ульяновской области скончались девять пациентов с COVID-19

11:41 09.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 9 сентября выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3648 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 09.09.2020 В 14 школах Бурятии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Из них в четырёх учащиеся переведены на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Читайте также: В 14 школах Бурятии выявлены носители SARS-CoV-2

11:45 09.09.2020 В Удмуртии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 72 человек. Читайте подробнее: В Удмуртии ещё один человек скончался от COVID-19

11:46 09.09.2020 87-летняя женщина с COVID-19 скончалась в минувшие сутки в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 101 случай заражения коронавирусом

11:47 09.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё пять пациентов

11:48 09.09.2020 В пензенском драматическом театре впервые после снятия ограничительных мер состоялся показ спектакля. Открытие 228-го сезона в театре провели с постановки по пьесе Тирсо де Молины «Дон Хиль. Версия». Читайте подробнее: В Пензе открылся очередной театральный сезон

11:52 09.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 9 сентября с начала пандемии провели 303 725 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2626 тестов. Читайте подробнее: В Удмуртии провели почти 304 тыс. тестов на коронавирус

11:58 09.09.2020 Актуальная информация по распространению коронавируса на Ставрополье. 9 сентября. vk.com covid2019.stav

11:58 09.09.2020 Информация по коронавирусу на 9 сентября. 75.ru

12:01 09.09.2020 В Республике Карелия зафиксирован еще один летальный исход среди пациентов, заболевших COVID-19. От коронавируса скончалась пожилая жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Она стала 32-й жертвой коронавируса в Карелии с начала пандемии. Читайте подробнее: В Карелии умер ещё один пациент с COVID-19

12:11 09.09.2020 По состоянию на 9 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 9724 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 54 случая заражения. Читайте подробнее: В Омской области вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом

12:12 09.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 9 сентября выявили 159 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 29 018 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Нижегородской области превысило 29 тысяч

12:16 09.09.2020 За минувшие сутки в Нижегородской области от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 504 человек. Подробности в материале: За сутки трое нижегородцев скончались от COVID-19

12:18 09.09.2020 В городе Гай Оренбургской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом закрыт родильный дом и отделение реанимации муниципальной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздрае. Подробности в материале: На востоке Оренбуржья из-за COVID-19 закрыли роддом

12:20 09.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 9 сентября с начала пандемии исследования на коронавирус прошли 789 312 жителей региона. Подробности в материале: Более 789 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

12:25 09.09.2020 Шесть человек с коронавирусом скончались в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: На Кубани скончались шесть пациентов с COVID-19

12:29 09.09.2020 В Марий Эл по состоянию на 9 сентября выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем выявленных за сутки заражений в течение последнего месяца. Всего в регионе подтверждено 4410 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Марий Эл впервые за месяц выявили 18 новых носителей коронавируса

12:33 09.09.2020 Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» начинается 9 сентября. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше!». «Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации», — сказал Мурашко. Подробности в материале: В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

12:36 09.09.2020 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 44 человек. Подробности в материале: В Марий Эл от COVID-19 скончался ещё один человек

12:47 09.09.2020 В Мордовии по состоянию на 9 сентября выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в республике выросло до 5745 случаев. В настоящее время борется с инфекцией 1161 житель Мордовии. Об этом: В Мордовии третий день подряд выявляют 31 нового носителя коронавируса

12:52 09.09.2020 В Ростовской области число выздоровевших после коронавируса пациентов превысило 83%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 сентября. Читайте также: В Ростовской области после коронавируса выздоровели более 83% пациентов

12:57 09.09.2020 В Астраханской области 9 сентября подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6115 положительных тестов. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

12:59 09.09.2020 Россия негативно относится к попыткам политизации процессов, связанных с тестированием вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль призвал не политизировать апробацию вакцины от коронавируса

13:00 09.09.2020 В Астраханской области 9 сентября подтвержден 82-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 18 июля скончалась женщина 1937 года рождения. Читайте подробнее: В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

13:04 09.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным 10:00 9 сентября, превысило 11,6 тысячи, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 80 носителей инфекции, что стало самым высоким суточным приростом в регионе с конца июня. Читайте также: В Дагестане впервые с конца июня за сутки выявили 80 носителей COVID-19

13:05 09.09.2020 Во Владимирской области 9 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6583 носителя вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлены 32 новых носителя коронавируса

13:05 09.09.2020 Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции пока идут нормально, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал процесс испытаний российской вакцины нормальным

13:06 09.09.2020 В Москве сделали прививку от коронавируса первым добровольцам. Об этом 9 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей», — приводят слова Раковой в оперативном штабе Москвы. Об этом: Первым добровольцам в Москве сделали прививку от коронавируса

13:07 09.09.2020 Во Владимирской области по состоянию на 9 сентября зарегистрировано 198 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть. Подробности в материале: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

13:09 09.09.2020 В Липецкой области 9 сентября подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5386 положительных тестов. Об этом: В Липецкой области подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом

13:09 09.09.2020 Минздрав России обновил перечень препаратов, которые рекомендуется использовать при лечении пациентов с COVID-19. В обновленный список вошли препараты компании «Промомед», которые выпускаются на заводе «Биохимик» в Саранске. Подробности в материале: Препараты саранского «Биохимика» внесли в рекомендации по лечению COVID-19

13:11 09.09.2020 В Курской области 9 сентября зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7372 положительных теста. Читайте также: В Курской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

13:12 09.09.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 90 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 сентября. Читайте также: В Калмыкии за сутки подтвердили 90 случаев заражения коронавирусом

13:15 09.09.2020 В Новосибирской области в связи с переходом на второй этап снятия карантинных мер из-за коронавируса приказом министерства здравоохранения региона возобновлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения. При этом обязательным остаётся соблюдение всех профилактических мер. Читайте подробнее: В Новосибирской области возобновлена диспансеризация

13:19 09.09.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 сентября. Об этом: В Калмыкии скончались ещё два пациента с COVID-19

13:25 09.09.2020 Оперативная информация об эпидемиологической ситуации на территории Астраханской области на 9 сентября 2020 г. vk.com covid2019_official30

13:25 09.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 9 сентября. Кузбасс. vk.com covid19kuzbass

13:26 09.09.2020 В Республике Калмыкия после коронавируса выздоровели почти 3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службы главы РК 9 сентября. Подробности в материале: В Калмыкии после коронавируса выздоровели почти 3 тыс. человек

13:31 09.09.2020 МП «Читинское троллейбусное управление» активизировало профилактическую работу по предупреждению коронавируса. Как сообщает сегодня, 9 сентября, телеграм — канал городской мэрии, объявления о необходимости соблюдения пассажирами масочного режима висели в троллейбусах и автобусах предприятия с весны. Недавно их заменили на новые. Для автоинформаторов скоро будет записан новый текст. Однако, по признанию заместителя начальника депо по эксплуатации Анастасии Телегиной, в то время как все троллейбусы и автобусы проходят обязательную ежедневную дезинфекцию, кондукторы работают только в масках и перчатках, а водитель на каждой остановке делает по громкой связи предупреждение о необходимости соблюдения масочного режима, лишь самые сознательные пассажиры надевают маски. Читайте также: Маски в общественном транспорте Читы надевают лишь самые сознательные

13:36 09.09.2020 Тревожные новости приходят из школ Ярославской области. Классы закрывают на карантин по коронавирусу. В Рыбинске он выявлен у первоклассника.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3058088.html

13:40 09.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 112 452 человека. От общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 136 434 человек, более 82,42% уже выздоровели. В настоящее время борются с инфекцией 23 982 жителя Поволжья. Подробности в материале: В Поволжье вылечились от COVID-19 более 112 тысяч человек

13:44 09.09.2020 В Мурманской области почти 12 тысяч человек уже сделали прививки против гриппа. Подробности в материале: Почти 12 тысяч жителей Мурманской области сделали прививку против гриппа

13:49 09.09.2020 По данным ФОМ, если в России из-за коронавируса ухудшится эпидемическая ситуация, стоит снова закрыть торговые центры, рестораны, кафе, полагают 65% граждан. Против — 26%. Читайте подробнее: Две трети жителей РФ не исключают повторного введения карантина

13:54 09.09.2020 Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific заключили контракт на поставку 32 млн доз вакцины от коронавируса в Мексику. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ. Отмечается, что начало поставок вакцины «Спутник V» намечено на ноябрь 2020 года, но лишь в случае одобрения со стороны регулирующих государственных органов Мексики. Подробности в материале: Россия поставит в Мексику 32 млн доз вакцины от коронавируса

14:09 09.09.2020 В НАО с начала пандемии зарегистрировано 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 304 человека полностью излечились от заболевания, 3 — скончались от основных заболеваний в период лечения от COVID-19. Подробности в материале: В НАО отмечена положительная динамика выздоровления пациентов с COVID-19

14:18 09.09.2020 Свердловский арбитражный суд признал «Уральский приборостроительный завод» нарушившим КоАП РФ. Предприятие известно, в частности, тем, что выпущенные на нём аппараты ИВЛ в мае загорелись в ковидных центрах Москвы и Петербурга. В результате возгораний были погибшие. Подробности в материале: Росздравнадзор выиграл иск к производителю сгоревших аппаратов ИВЛ

14:22 09.09.2020 Информация по коронавирусу на 9 сентября. Алтайский край. vk.com covid2019_altairegion

14:28 09.09.2020 Вакцинация групп риска от COVID-19 начнется в российских регионах в ближайшее время, сообщает 9 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения РФ. Читайте также: Минздрав РФ рассказал, когда начнётся вакцинация групп риска от COVID-19

14:28 09.09.2020 В Илекском районе Оренбургской области на карантин закрыли школу в селе Яман. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, в учреждение продолжает учиться только один первый класс. Эти дети не контактировали с медработником, заражённым коронавирусом. Читайте подробнее: В Оренбуржье после контакта детей с заражённым медиком закрыли школу

14:31 09.09.2020 В Архангельской области отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — 85 новых случаев было выявлено за минувшие сутки. Подробности в материале: Жители Архангельской области вернулись из Сочи и Турции с коронавирусом

14:36 09.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также смерть одного пациента с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Курганской области на 9 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3224 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 9 сентября от коронавируса излечились 2 799 человек, 21 пациент с COVID-19 скончался. Читайте также: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 26 человек

14:57 09.09.2020 Более 2,4 млн индивидуальных защитных и медицинских масок выпустили донские предприятия в августе. Об этом ИА REGNUM 9 сентября сообщили в правительстве Ростовской области. Об этом: Предприятия Ростовской области за месяц произвели 2,4 млн защитных масок

14:58 09.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе на 9 сентября зарегистрировано 8206 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7173 человека, 31 пациент с COVID-19 скончался. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом

15:05 09.09.2020 Количество мест для лечения пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус сократили в Белгородской области. В пик пандемии в регионе было развёрнуто 1228 коек, сейчас — 870, сообщила журналистам 9 сентября на брифинге замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Николаева. Читайте также: В Белгородской области снизили количество «ковидных» коек

15:08 09.09.2020 Санкт-петербургский «Зенит» отстранён от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России по волейболу. Читайте подробнее: «Зенит» отстранён от участия в Кубке России по волейболу

15:17 09.09.2020 В Саратовской области к аппарата искусственной вентиляции легких по состоянию на 9 сентября подключены 103 человека. За сутки число таких пациентов увеличилось на 13 человек Подробности в материале: В саратовских клиниках на ИВЛ находятся более 100 пациентов с COVID-19

15:18 09.09.2020 На Ямале за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них пять новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили среди вахтовых рабочих из других регионов. Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 9 сентября зарегистрировано 13 840 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 097 человек, 94 пациента с COVID-19 скончались. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили 48 заражений SARS-CoV-2

15:44 09.09.2020 Рост числа новых случаев коронавируса в России происходит на фоне увеличения социальной активности населения. Об этом 9 сентября заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, эта тенденция является обычным течением эпидемического процесса. Поэтому рост числа новых случаев коронавируса в РФ на данный момент вполне естественен. Читайте подробнее: Эксперт Роспотребнадзора объяснил рост числа новых случаев коронавируса

15:49 09.09.2020 В Новосибирской области работа театров, кинотеатров и концертных организаций возобновляется с 12 сентября. Соответствующие постановления сегодня, 9 сентября, подписал губернатор Андрей Травников. «Уже на официальном портале выложено постановление правительства Новосибирской области о том, что если ситуация с коронавирусом с началом учебного года у нас принципиально не поменяется и останется благоприятной, то с 12 сентября мы можем разрешить возобновить работу театров и кинотеатров с присутствием зрителем, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Одна из обязательных мер — ношение санитарных масок», — отметил Травников. Читайте подробнее: Новосибирские театры и кинотетары возобновляют работу

15:54 09.09.2020 Вице-премьер Республики Крым Елена Романовская получила положительные результат теста на коронавирус, в настоящее время она проходит курс лечения. Об этом: У вице-премьера Крыма Елены Романовской выявили коронавирус

16:03 09.09.2020 Угроза массового распространения коронавируса в России может исчезнуть лишь к лету 2021 года. Об этом 9 сентября заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Комментируя рост числа новых случаев COVID-19 эксперт отметил, что люди начали забывать про защитные меры и не посещать общественные места без масок и перчаток. Что касается сроков, когда России перестанет угрожать массовое распространение этого заболевания, то это, по словам Лебедева произойдёт, когда у значительной части населения появится иммунитет к коронавирусу. Читайте также: Угроза эпидемии коронавируса в РФ исчезнет к лету 2021 года — эксперт

16:13 09.09.2020 Осенью количество новых случаев коронавируса в России может достигнуть показателей весны 2020 года. Такое мнение 9 сентября высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, на падение числа новых случаев COVID-19 в России летом 2020 года сказалось несколько причин. «Первая причина — уход из крупных городов большого количества людей. Вторая причина — температура повысилась, а чем выше температура, тем вирус хуже распространяется», — заявил Крючков. Подробности в материале: Иммунолог не исключил второй волны коронавируса

16:33 09.09.2020 8 сентября в ходе очередной пресс-конференции генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон проявил осторожный оптимизм, когда прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Швеции, связанную с распространением коронавирусной инфекцией в стране. Однако главный медик Швеции обратил внимание на рост распространения коронавируса в мире. Об этом 8 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter. В Швеции эпидемилогическа ситуация стабилизировалась, объяснил Карлсон. «В принципе, ситуация хорошая. Это, конечно, связано с тем, что мы полностью подчиняемся рекомендациям и руководящим принципам, действующим в обществе. У нас есть определенное чувство загруженности и усталости, возможно, особенно среди молодых. Но в основном в Швеции правила работают», — заявил Карлсон. Тем не менее он подчеркнул, что с глобальной точки зрения эпидемиологическая ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство. Прежде всего, это происходит из-за сильного роста распространения инфекции во многих частях мира. Об этом: Эпидемиологическая ситуация в Швеции стабилизировалась — минздрав

16:39 09.09.2020 Переводить школы Ивановской области на дистанционный режим работы не планируется. Читайте подробнее: В Ивановской области не планируют переводить школы на дистанционную работу

16:48 09.09.2020 Переговоры Евросоюза по вопросу нового соглашения о закупке вакцины от коронавирусной инфекции продолжаются, несмотря на то, что AstraZeneca приостановила испытания вакцины после того, как у одного из испытуемых проявились симптомы «потенциально необъяснимой болезни». Швеция, которая также является участником переговоров, надеется, что вакцина от коронавируса будет в стране, даже если испытания были приостановлены. Об этом 9 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio. Решение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca временно приостановить тестирование вакцины от коронавируса поступило после того, как человек заболел необъяснимым заболеванием. До сих пор неизвестно, были ли вызваны проявления этой «необъяснимой болезни» вакциной, но подчеркивается, что данный инцидент будет тщательно исследован. «У нас есть договоры, которые мы прямо сейчас дорабатываем, речь идет о еще шести договорах. В течение нескольких недель у нас появятся еще шесть соглашений. Они все об одном и тоже. Мы закупим слишком много доз вакцин, именно по той причине, что мы не знаем, будет ли та или иная вакцина безопасной и эффективной и будет ли она одобрена», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за координацию разработки вакцины от коронавируса в Швеции. Об этом: В Швеции рассказали о переговорах по закупке вакцины у AstraZeneca

17:11 09.09.2020 Несколько классов отправлены на дистанционное обучение в одной из школ Воробьёвского района Воронежской области после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у одного из педагогов. Это первый случай выявления новой инфекции в учебных заведениях региона. Читайте также: В Воронежской области школу отправили на карантин из-за коронавируса

17:28 09.09.2020 В Татарии врачи смогли вылечить 95-летнюю пациентку, которая поступила в госпиталь 26 августа с 30% поражения легочной ткани. Организм пациентки смог побороть коронавирусную инфекцию, осложненную двусторонней пневмонией. Читайте подробнее: В Татарии 95-летняя женщина победила COVID-19

17:54 09.09.2020 Бюджет Вологодской области из-за пандемии коронавируса потерял 15% доходов. По словам главы региона, потери объясняются высоким уровнем монопрофильности экономики. Об этом: Пандемия сократила доходы Вологодчины на 15%

17:54 09.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 329 положительных тестов. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 27 носителей коронавируса

17:55 09.09.2020 В Югре шесть классов в школах четырёх муниципальных образованиях переведены на дистанционное обучение на 14 дней по причине выявления случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. Кроме того, временно приостановлены посещения детей в пяти группах детских садов в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске, в том числе и по ОРВИ. Об этом: В Югре из-за коронавируса на карантине несколько классов и групп в детсадах

17:58 09.09.2020 В Москве уже более 452 тысяч человек сделали прививки от гриппа, что в 3,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Читайте также: Спрос на прививки от гриппа в Москве вырос в 3,5 раза в пандемию COVID-19

18:02 09.09.2020 Большую очередь в главном корпусе Воронежского государственного университета устроили студенты, чтобы успеть встать на воинский учёт. Фото столпотворения в период пандемии опубликованы в социальных сетях и спровоцировали бурное обсуждение в пабликах. Подробности в материале: Воронежские студенты устроили столпотворение, чтобы встать на воинский учёт

18:04 09.09.2020 В Новгородской области за сутки выявили еще 27 новых носителейSARS-CoV-2. При этом 18 из ранее заболевших выздоровели. Подробности в материале: В Новгородской области за сутки выявили еще 27 носителей SARS-CoV-2

18:05 09.09.2020 Более шести тысяч петербургских медиков, в том числе 35 умерших, были признаны пострадавшими от коронавирусной инфекции вследствие оказания помощи пациентам. Более пяти тысяч специалистов уже получили выплаты на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Подробности в материале: Медикам Петербурга, пострадавшим от COVID-19, выплатили почти 2 млрд руб

18:11 09.09.2020 Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на Вологодчине стабилизировалась, послабления «антиковидного» режима не привели к росту распространения инфекции, заявил губернатор Кувшинников. Читайте также: «Всеобщего карантина не будет» — вологодский губернатор

18:45 09.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 9 сентября, достигло 3587. За предыдущие сутки в республике выявили 20 носителей инфекции, сообщил региональный минздрав. Читайте также: В Адыгее выявили ещё 20 носителей коронавируса

21:12 09.09.2020 Правительство Тверской области. vk.com coronavirus_tverreg

21:13 09.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу. Псковская область. pskov.ru

21:41 09.09.2020 Статистика на 9 сентября. стопкоронавирус. рф

21:56 09.09.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 9 сентября выявлено 467 носителей коронавирусной инфекции, более 11,2 тысячи военнослужащих излечились. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Об этом: Более 11,2 тысячи российских военнослужащих излечились от коронавируса

22:43 09.09.2020 Экономика Москвы полностью восстановится после пандемии коронавируса к концу 2021 года, заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Читайте подробнее: Пандемия не оказала серьёзного влияния на экономику Москвы, заявили в мэрии

23:08 09.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу в Москве. vk.com covid2019_official

23:08 09.09.2020 В Сочи скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. vk.com opershtab23

23:11 09.09.2020 В Москве за сутки скончались ещё 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 4945. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

03:12 10.09.2020 В Амурской области за весь период пандемии лабораторно коронавирус подтвердился у 3671 человека. Полностью излечились в регионе 2453 пациента. Об этом: В Амурской области увеличилось число выявленных носителей коронавируса

03:39 10.09.2020 На Сахалине и Курилах за весь период пандемии не зарегистрировано ни одного смертельного случая пациентов от COVID-19. Как уверяют специалисты, носители коронавируса умирали, но от сопутствующих заболеваний. Об этом: Патологоанатомы рассказали, почему на Сахалине нет смертей от COVID-19

04:36 10.09.2020 Особенно активно прививаются приморцы в мобильных комплексах, которые развернули в крупных городах рядом с торговыми центрами. Читайте также: Приморцы активно делают прививки от гриппа

05:29 10.09.2020 В Приморье число выявленных носителей коронавируса за сутки увеличилось на 70 человек, 55 пациентов выздоровели. Читайте также: В Приморье не снижается число выявляемых случаев заражения коронавирусом

05:50 10.09.2020 В Бурятии зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба, за минувшие сутки в улан-удэнском стационаре скончался пациент 89 лет с двусторонней пневмонией и полиорганной недостаточностью. Об этом: В Бурятии скончался ещё один пациент с коронавирусом

05:56 10.09.2020 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев за всё время эпидемии достигло 2422. Об этом: 31 носитель коронавируса выявлен за сутки в Горном Алтае

05:57 10.09.2020 Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, никаких решений о переходе на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова главы региона Игоря Кобзева. «Риски заражения остаются во всем мире и, судя по всему, останутся ещё надолго. Это не основание, чтобы полностью замораживать все процессы, включая образовательный. Все решения о закрытии или переводе учреждений образования на дистанционный формат обучения принимаются с учётом выявленных случаев заражения коронавирусом непосредственно администрацией школы», — пояснил глава Приангарья. Об этом: Глава Приангарья опроверг слухи о переводе школ на «дистанционку»

07:06 10.09.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 33 человек, за весь период — у 3674. Об этом сообщили 10 сентября в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии выявлено 33 новых носителя коронавируса

07:24 10.09.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 сентября, за минучшие сутки было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live». «Один пациент скончался: у мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — уточняется в официальной информации. Читайте подробнее: Житель Новокузнецка стал жертвой коронавируса

07:28 10.09.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 10 сентября, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписаны 72 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Скончались ещё три пациента — мужчины в возрасте 56 лет и 73 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе умерли 387 человек», — говорится в оперативном сообщении. Об этом: В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

07:30 10.09.2020 В Туве за последние сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период эпидемии зарегистрировано 7073 случаев. Подробности в материале: В Туве подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом

07:37 10.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 10 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 615 человек, причём 73 добавились только за последние сутки. Читайте также: В Приангарье выявили 73 новых носителя коронавируса

07:42 10.09.2020 В Пензенской области по состоянию на 10 сентября погибшими от COVID-19 числятся 115 человек. В регионе за последние сутки зарегистрирована смерть 68-летней женщины. Читайте также: В Пензенской области зарегистрирована ещё одна смерть от COVID-19

07:56 10.09.2020 В Челябинской области вице-губернатор Ирина Гехт возмущена отказом чиновников предоставлять журналистам информацию о ситуации со школами и детскими садами в условиях коронавирусной инфекции. Об этом она написала в инстаграм. «Возмущена информацией о том, что в челябинском комитете по делам образования журналистам отказываются сообщать, сколько всего в городе закрыто классов в образовательных учреждениях, и делать эту информацию публичной», — написала Гехт. И призвала глав муниципалитетов не скрывать такого рода информацию. По её словам, это недопустимо. Читайте также: Челябинский вице-губернатор призвала не скрывать случаи COVID-19 в школах

07:59 10.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 10 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 5015 человек, причём 48 из них добавились только за последние сутки. Об этом: Забайкалье выявили более пяти тысяч носителей SARS-CoV-2

08:02 10.09.2020 В школах Челябинской области несколько классов закрыто на карантин из-за коронавируса. Об этом в инстаграм написала вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что два случая выявлено в Челябинске, а ещё один — в Коркино. Классы временно переведены на дистанционный режим. В целом образовательные учреждения работают в штатном режиме. Об этом: В Челябинской области несколько классов закрыто на карантин

08:08 10.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 10 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3609 пациентов, +30 за последние сутки) и ОРВИ (3653 пациента, +9 за последние сутки). Тяжелобольных 128 (+2 пациента за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 48 (минус один пациент за последние сутки). Не обошлось без четырёх новых летальных случаев . Читайте также: В Алтайском крае погибли ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2

08:27 10.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 10 сентября выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное число новых случаев заражений в республике, выявленное за сутки с начала пандемии. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3712 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

08:30 10.09.2020 В Удмуртии с начала пандемии по состоянию на 10 сентября проведено 307 054 исследования для подтверждения заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Удмуртии провели более 307 тыс. исследований на коронавирус

08:37 10.09.2020 В мэрии Омска прокомментировали ситуацию в гимназии №140. Оказалось, что переводить всех учеников на дистанционное обучение не планируют. По словам замдиректора департамента образования администрации Омска Марии Роговой, в настоящее время два класса закрыты на карантин по заболеваемости ОРВИ до 16 сентября. «Это не связано с распространением коронавирусной инфекции», — утверждает Роговая. Подробности в материале: В омской гимназии закрыли на карантин два класса

08:39 10.09.2020 Медики Забайкальского края, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носители коронавируса, получит из резервного фонда правительства России 723 миллиона рублей в качестве стимулирующих выплат за лечение пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства региона Андрея Кефера. Читайте подробнее: За борьбу с COVID-19 забайкальские медики получат ещё 90 миллионов рублей

08:45 10.09.2020 В Саратовской области 57% пациентов от общего числа носителей коронавиурса точно не знают, где могли заразиться. Четверть пациентов (25,2%) с коронавирусом — жители старше 60 лет, что существенно превышает общероссийский показатель. От пневмонии в области лечат 65,3% больных. Читайте также: Почти 60% саратовских носителей коронавиурса не знают, где заразились

08:50 10.09.2020 Спад в сфере потребительского рынка, строительства и туриндустрии отмечен в Адыгее на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Подробности в материале: В Адыгее отмечен спад в сферах розничной торговли, строительства и туризма