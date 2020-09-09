Москва, 9 сентября, 2020, 08:23 — ИА Регнум. В России отмечено рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт. Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн единиц. С кризисного 2015 года это наибольший показатель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

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Так, за этот период количество банковских карт в использовании снизилось до 190,3 миллиона карт. Это составляет 2,3%, пишет РИА Новости. При этом общее количество пластиковых карт, выпущенных банками, в апреле — июне 2020 года выросло только на 500 тысяч.

В качестве причины такого массового отказа жителей страны от использования пластиковых банковских карт опрошенные агентством эксперты указывают введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь речь идёт об ужесточении правил выдачи кредитных карт. Среди других причин — насыщение рынка пластиковыми картами. На сегодняшний день на одного трудоспособного гражданина РФ в среднем приходится почти три карты.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер отмечает появление общего тренда на снижение количества используемых карт. По его словам, люди всё чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике не только бессмысленно, но и невыгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте. Также более рационально к выдаче пластиковых карт стали подходить и сами банки.

Добавим, что в мае представители кредитных организаций сообщали РБК, что во время режима самоизоляции в России вырос спрос на цифровые карты. На фоне этого ряд банков, которые раньше не выпускали их, решили начать эмиссию таких карт.

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Эксперты прогнозируют рост эмиссии карт в третьем и четвёртом кварталах 2020 года, однако, по их словам, он будет незначительным. Вероятнее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет, полагают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса банка «Открытие», банковская карта или лицевой счёт в банке есть у каждого пятого (19%) ребёнка в России. Открывают счета в банках и оформляют банковские карты детям в основном жители Северо-Западного ФО (24%), Уральского и Сибирского ФО (по 23%). Родители детей в Северо-Кавказском ФО делают это реже (по 9% соответственно).