Шушенский район, Красноярский край, 9 сентября, 2020, 07:47 — ИА Регнум. Специалисты определили точный возраст самой старой сосны в национальном парке «Шушенский бор», которая по легенде «видела Ильича». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, дерево «родилось на свет» в 1869 году, то есть является не просто современником, но и ровесником вождя мирового пролетариата.

Национальный парк «Шушенский бор» Сосна, ровесник Владимира Ленина

Напомним, Владимир Ленин родился в 1870 году. Сосна растёт возле озера Перово, рядом с шалашом, где он любил отдыхать во время ссылки.

«По существующей легенде эта сосна была молчаливым свидетелем прогулок по бору самого знаменитого человека советской эпохи, который, однако, на тот момент был просто одним из безвестных политических ссыльных», — добавили в нацпарке.

Как сообщало ИА REGNUM, в обхват дерево достигает 282 см, в высоту — 27 метров. Для определения точного возраста буравом Пресслера отобрали керны с четырёх сторон.