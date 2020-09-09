Барнаул, 9 сентября, 2020, 06:04 — ИА Регнум. Результаты применения препарата сурфактанта при поражении легких коронавирусной этиологии, продемонстированные российскими учеными, можно назвать революционными, они впечатляют и воодушевляют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Если более подробные научные исследования подтвердят столь высокую эффективность сурфактанта, то это будет означать несомненное снижение остроты проблемы. В случае коронавирусной инфекции такой проблемой является прогрессирующее поражение легочной ткани и высокая вследствие этого летальность. В итоге сурфактант, наряду с массовой вакцинацией, может стать той самой панацеей, поиском которой так озабочены ученые всего мира с приходом пандемии».

Напомним, ранее сообщалось, что сурфактант-БЛ — природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота. Он разработан около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова и показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

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Как сообщил «Известиям» заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Баутин, в группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 — выздоровели.