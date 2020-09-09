Якутск, 9 сентября, 2020, 05:50 — ИА Регнум. СМИ Якутии распространили видео с длинной очередью из студентов Северо-Восточного федерального университета в Якутске.

Ykt Top Очередь из студентов СВФУ на сдачу теста на коронавирус

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У одного из общежитий СВФУ образовалась длинная очередь. По словам автора видео, студенты сдают анализ на коронавирус, пишет Ykt.

Комментаторы пишут:

«Тут хоть на улице. У нас на работе, пока сдаём анализы на антитела, все забиваются в очередь в тесном помещении. Если один зараженный будет, заразятся все».

При этом на сайте университета сказано:

«Все студенты СВФУ без исключения будут сдавать анализы на COVID-19. Забор анализов будет проводиться в клинике университета бесплатно ИФА-методом. Кроме того, в ближайшее время должна открыться собственная лаборатория по проведению ПЦР-анализов, — сказал ректор вуза Анатолий Николаев. — Это одно из главных условий начала работы вузов, без этого мы не сможем в полной мере обезопаситься от угрозы появления очага».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы в школах и высших учебных заведениях выполнялись требования санитарных врачей, установленные на период пандемии коронавируса.