Екатеринбург, 9 сентября, 2020, 03:52 — ИА Регнум. В арбитраж Свердловской области поступил многомиллиардный иск от ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейшего в мире производителя титана, который входит в госкорпорацию «Ростех». Ответчиком выступает бывший генеральный директор предприятия, интерес к которому имели правоохранительные органы — Михаил Воеводин. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск к Воеводину в арбитраж поступил 4 сентября 2020 года. Сумма требований — 4 073 687 871,75 рубля. Подробности пока неизвестны.

Истец позиционируется «Ростехом» как крупнейший в мире производитель титана, слитков и изделий из титановых сплавов. В компании блокпакет (25% плюс одна акция) принадлежит госкорпорации. Возглавляет общество с июля 2020 года Сергей Степанов.

Напомним, в августе 2020 года стало известно об интересе следователей к Воеводину, занимавшему руководящий пост свыше десяти лет. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было выявлено после проверок, инициированных акционерами. Статус экс-директора в уголовном деле не сообщался.