Рамалла , 9 сентября, 2020, 01:12 — ИА Регнум. В Палестине за прошедшие сутки выявили 717 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Житель Палестины

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Также за 8 сентября в стране скончались девять человек от осложнений, вызванных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Палестине достигло 35 518. Число жертв осложнений COVID-19 выросло до 215 человек.

Уже выздоровели 24 226 пациентов. В настоящее время в Палестине числятся 11 077 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в секторе Газа продлили режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Первые случаи заболевания COVID-19 в регионе были выявлены 24 августа.