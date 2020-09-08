Вашингтон, 9 сентября, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стан «большой семёрки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию срочно прояснить, кто несёт ответственность за инцидент с «отравлением» блогера Алексея Навального. Об этом говорится в распространённом 8 сентября сообщении госдепартамента США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Следующим шагом Москвы, в соответствии с заявлением, должно стать привлечение виновных к ответственности. При этом весь инцидент с блогером в G7 называют «подтверждённым отравлением».

«Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», субстанции, разработанной Россией», — утверждается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа Навальный находился в коме, сначала помощь ему оказывали омские врачи. Затем блогера отправили в берлинскую клинику, после чего власти ФРГ заявили, что блогера могли отравить ядом из группы «Новичок».

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