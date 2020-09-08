Москва, 9 сентября, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Единичные случаи заражения чумой в Монголии не представляют опасности для России, заявили 8 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Теодор Жерико. Чума. 1812

«Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в ситуация в российских регионах, которые граничат с Монголией, находится под контролем противочумных учреждений ведомства. Так, на Алтае против чумы провакцинировали более 18 тыс. человек, а в Туве — более 9 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики в Монголии зарегистрировали еще один смертельный исход в результате заражения бубонной чумой.