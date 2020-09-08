Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Прекращение огня между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко является не конечной целью, а только одним из компонентов мирного плана ООН и Африканского союза по Западной Сахаре. На это указал представитель Фронта ПОЛИСАРИО при ООН Сиди Мохамед Омар в своём заявлении по случаю 29-й годовщины создания Миссии ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС).

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«Прошло 29 лет с момента вступления в силу режима прекращения огня под наблюдением ООН в соответствии с планом урегулирования, который был принят обеими сторонами в августе 1988 года и одобрен резолюциями Совета Безопасности. Однако референдум по самоопределению, предусмотренный в плане урегулирования, не состоялся, поскольку Марокко, оккупирующая Западную Сахару держава, неоднократно нарушала свои обязательства и настойчиво пыталась подорвать основы мирного плана, включая прекращение огня и связанные с ним военные соглашения, тем самым полностью остановив весь мирный процесс ООН в Западной Сахаре», — приводит текст заявления Sahara Press Service.

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Представитель Западной Сахары подчеркнул, что «прекращение огня нельзя рассматривать как отдельную от мирного плана договорённость или как самоцель, а только как средство создания необходимых условий для выполнения мандата, в соответствии с которым МООНРЗС была учреждена Советом Безопасности в 1991 году для проведения референдума о самоопределении народа Западной Сахары».

В заявлении также отмечено, что Королевство Марокко «на глазах у сотрудников миссии ООН безнаказанно предпринимает дестабилизирующие и незаконные действия, направленные на насильственное закрепление своей незаконной оккупации на части территории Западной Сахары».

«Бездействие Секретариата ООН и Совета Безопасности в деле строгого пресечения неоднократных нарушений со стороны Марокко серьёзно подорвало авторитет и беспристрастность ООН и её миссии в глазах сахарского народа. Поэтому крайне необходимо, чтобы Совет Безопасности обеспечил полное соблюдение буквы и духа режима прекращения огня и связанных с ним военных соглашений», — заявил сахарский дипломат.

Сиди Мохамед Омар призвал ООН обеспечить выполнение миссией своего мандата в соответствии с общими принципами, применимыми к операциям ООН по поддержанию мира, включая контроль за соблюдением прав человека в районе её действия.

«После 29 лет невыполненных обещаний сахарский народ ожидает конкретных действий, которые продемонстрируют искреннюю волю к созданию необходимых условий для того, чтобы наш народ мог свободно и демократично осуществлять своё неотъемлемое право на самоопределение и независимость в соответствии с планом урегулирования ООН, который лежит в основе мандата МООНРЗС и продолжающегося режима прекращения огня», — заключил представитель Западной Сахары.

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