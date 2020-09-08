Вашингтон, 8 сентября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Выводы МАГАТЭ, сделанные после инспектирования одного из объектов Ирана, должны заставить Евротройку — Великобританию, Германию и Францию — очнуться, написал 8 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

ИА REGNUM)». Помпео «Запасы урана в Иране, как сообщается, более чем в десять раз превышают лимит, установленный СВПД (так называемой ядерной сделкой — прим.)».

Американский дипломат добавил, что «Евротройка и другие страны должны очнуться и признать реальность». Эта «реальность», по словам Помпео, в том, что «ядерной сделки больше нет».

Он призвал европейцев присоединиться США, обложив Тегеран «жёсткими санкциями». При этом Помпео указал на два метода, которые считает необходимыми применить к Ирану — «давление» и «всеобъемлющие переговоры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МАГАТЭ, в Иране запасы обогащённого урана составляют 2105,4 кг, тогда как, согласно СВПД, лимит — 202,8 кг.