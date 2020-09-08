США против Ирана. Помпео призвал Евротройку «очнуться»
Вашингтон, 8 сентября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Выводы МАГАТЭ, сделанные после инспектирования одного из объектов Ирана, должны заставить Евротройку — Великобританию, Германию и Францию — очнуться, написал 8 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
Американский дипломат добавил, что «Евротройка и другие страны должны очнуться и признать реальность». Эта «реальность», по словам Помпео, в том, что «ядерной сделки больше нет».
Он призвал европейцев присоединиться США, обложив Тегеран «жёсткими санкциями». При этом Помпео указал на два метода, которые считает необходимыми применить к Ирану — «давление» и «всеобъемлющие переговоры».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МАГАТЭ, в Иране запасы обогащённого урана составляют 2105,4 кг, тогда как, согласно СВПД, лимит — 202,8 кг.