Краснодар, 8 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Последствия дождя устраняют в Краснодаре вечером 8 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Krd.ru На улицах Краснодара работают 22 единицы специализированной техники

В настоящее время на улицах работает 22 единицы специализированной техники, привлечено девять мотопомп муниципальной Службы спасения.

Всего после дождя 8 сентября от жителей столицы Кубани поступило 24 заявки на откачку воды с проезжей части улиц, преимущественно пострадали Пашковский жилой массив и Комсомольский микрорайон.

«Во время объезда улично-дорожной сети города специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта выявили несколько локальных подтоплений. Вечером 8 сентября водооткачивающая техника работала по 24 адресам», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ливень на Краснодар обрушился во второй половине дня 8 сентября. В социальных сетях жители выкладывают многочисленные видео с подтопленных улиц, проезжей части.