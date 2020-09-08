Москва, 8 сентября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Юрий Назаров попал в реанимацию с диагнозом COVID-19, сообщает 8 сентября телеканал РЕН ТВ со ссылкой на родственников артиста.

Цитата из к/ф «В трудный час». Реж. Илья Гурин. 1961. СССР Юрий Назаров

По словам дочери, 83-летнего Юрия Назарова поместили в отделение реанимации, но в искусственной вентиляции лёгких он не нуждается.

«Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ», — цитирует её слова телеканал.

Юрий Назаров широко известен во всех бывших республиках СССР благодаря исполнению многих ролей в нескольких сотнях фильмов, таких как «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой», «Александр Маленький» и многих других.