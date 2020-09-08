Тюмень, 8 сентября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил возмущение антитеррористическим уроком в ишимской школе, на котором детей «взяли в заложники». Об этом он написал написал на своих страницах в социальных сетях.

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«Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов!», — считает глава региона.

Александр Моор также сообщил, что поручил департаменту образования Тюменской области разобраться «с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой «инициативы».

Напомним, в одной из школ города Ишима во время урока ОБЖ к пятиклассникам пришёл человек в камуфляже, в маске и с сумкой. «Террорист» вёл себя реалистично и дети сильно испугались. Пятиклассники успокоились, когда им стали объяснять, как себя вести во время террористических актов. Однако одна из матерей утверждает, что после неоднозначного урока ребёнку стало плохо с сердцем, пришлось вызывать скорую помощь на дом. В целом, родители учеников возмущены, что педагоги никого не предупредили о креативе на уроке.