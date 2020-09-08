Екатеринбург, 8 сентября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Повременная оплата проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будет введена уже в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В течение 90 минут пассажир сможет сделать неограниченное количество пересадок. Заплатить ему придётся лишь 32 рубля. Также в следующем году планируется ввести и единый билет на все четыре вида транспорта (три наземных и метро). На месяц его можно будет приобрести за 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новый план улучшения работы городского общественного транспорта. Согласно ему, на улицах города должны появиться новые автобусы большой вместимости, выделенные полосы. А в некоторые отдалённые микрорайоны протянут трамвайные линии.

Добавим, повременную плату предусматривала и транспортная схема, которая была разработана также по заказу мэрии в 2017 году. Она также подразумевала полный отказ от длинных маршрутов и переход на короткие. В отдалённые территории планировалось запустить подвозящие автобусы. Внедрить такую схему планировалось с 1 июля 2017 года. Но эксперты и общественность не оценили такие революционные изменения, и чиновникам пришлось пойти на попятную. Правда, им удалось отменить несколько востребованных у горожан маршрутов.