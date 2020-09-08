Тамбов, 8 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 8 сентября, на совещании по видеосвязи рассказал председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву о результатах реализации социальных инициатив партии в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел совещание, посвящённое реализации социальных инициатив партии в вопросах защиты дохода граждан, справедливой оплаты труда работников бюджетной сферы, содействия занятости населения, повышения доступности и качества лекарств. О том, как в Тамбовской области выстроена эта работа, рассказал губернатор Александр Никитин.

Глава региона отметил, что в Тамбовской области обсуждение законодательных инициатив всех уровней проходит «максимально широко». При этом партийные инициативы находят большую поддержку у жителей области. Так, этим летом в регионе было организовано обсуждение ряда инициатив, предложенных партией «Единая Россия» — в частности, по установке предельного уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников. Александр Никитин назвал эту инициативу справедливой и актуальной.

Губернатор также подчеркнул, что в Тамбовской области социальная сфера была и остается приоритетом для работы органов законодательной и исполнительной власти.

«По итогам минувшего года расчёты по ключевым дотациям федеральный бюджет снизил на 1,168 млрд рублей. Однако все обязательства перед жителями область выполняла своевременно и в полном объёме. В абсолютной сумме за пять лет дополнительные расходы на эти цели выросли почти на 5,5 млрд рублей. Это для нас всегда — приоритет номер один», — подчеркнул Александр Никитин.

Большую поддержку в Тамбовской области находит предложение «Единой России» о газификации регионов — о том, чтобы снять бремя оплаты подключения с потребителей. В этом году завершается четырехлетняя программа по развитию газоснабжения и газификации. В новой программе на 2021−2025 годы особое внимание будет уделено не только подключению домовладений, но и газификации объектов агропромышленного комплекса.

«Мы выполняем все первоочередные задачи, поставленные президентом нашей страны Владимиром Путиным. Таким объектам необходим дополнительный объем природного газа. Поэтому новая программа будет включать техническое перевооружение газораспределительных станций, строительство четырех газопроводов к объектам АПК», — сообщил Александр Никитин.

Губернатор также отметил, что в регионе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Предпринятые меры позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на небольшом уровне. На 1 сентября уровень регистрируемой безработицы составил 2,1%, в то время как в целом по России — 4,8%. Коэффициент напряженности в Тамбовской области составил 0,9 (безработных на одну вакансию).

В завершении выступления Александр Никитин рассказал о реализованных инициативах регионального отделения партии: работе автопоезда «Забота», программе по установке детских игровых и спортивных площадок в Тамбове, проектах «Народная инициатива» и «Тамбовщина за спорт». Эти проекты, по словам губернатора, дают колоссальный социальный эффект.

Губернатор акцентировал внимание на том, что особенно востребована в последнее время работа регионального волонтерского центра, созданного в период пандемии. Запрос на добровольчество сейчас очень высок, поэтому в ближайшее время будет определен новый формат работы волонтерского центра. И это направление станет очередным партийным проектом.

Отметим, что на этой неделе это уже вторая встреча губернатора с федеральными персонами. Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Тамбовскую область посетил спикер ГосдумыВячеслав Володин и оценил ход реконструкции областной детской больницы. Высокий гость подчеркнул, что видит «конкретный результат работы», которую проводит губернатор Александра Никитин. И поблагодарил главу региона за внимание к развитию сферы здравоохранения.

Подробнее: «Есть конкретный результат»: Володин оценил работу тамбовского губернатора