Александр Никитин рассказал Дмитрию Медведеву о проектах ЕР на Тамбовщине
Тамбов, 8 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 8 сентября, на совещании по видеосвязи рассказал председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву о результатах реализации социальных инициатив партии в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел совещание, посвящённое реализации социальных инициатив партии в вопросах защиты дохода граждан, справедливой оплаты труда работников бюджетной сферы, содействия занятости населения, повышения доступности и качества лекарств. О том, как в Тамбовской области выстроена эта работа, рассказал губернатор Александр Никитин.
Глава региона отметил, что в Тамбовской области обсуждение законодательных инициатив всех уровней проходит «максимально широко». При этом партийные инициативы находят большую поддержку у жителей области. Так, этим летом в регионе было организовано обсуждение ряда инициатив, предложенных партией «Единая Россия» — в частности, по установке предельного уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников. Александр Никитин назвал эту инициативу справедливой и актуальной.
Губернатор также подчеркнул, что в Тамбовской области социальная сфера была и остается приоритетом для работы органов законодательной и исполнительной власти.
Большую поддержку в Тамбовской области находит предложение «Единой России» о газификации регионов — о том, чтобы снять бремя оплаты подключения с потребителей. В этом году завершается четырехлетняя программа по развитию газоснабжения и газификации. В новой программе на 2021−2025 годы особое внимание будет уделено не только подключению домовладений, но и газификации объектов агропромышленного комплекса.
Губернатор также отметил, что в регионе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Предпринятые меры позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на небольшом уровне. На 1 сентября уровень регистрируемой безработицы составил 2,1%, в то время как в целом по России — 4,8%. Коэффициент напряженности в Тамбовской области составил 0,9 (безработных на одну вакансию).
В завершении выступления Александр Никитин рассказал о реализованных инициативах регионального отделения партии: работе автопоезда «Забота», программе по установке детских игровых и спортивных площадок в Тамбове, проектах «Народная инициатива» и «Тамбовщина за спорт». Эти проекты, по словам губернатора, дают колоссальный социальный эффект.
Губернатор акцентировал внимание на том, что особенно востребована в последнее время работа регионального волонтерского центра, созданного в период пандемии. Запрос на добровольчество сейчас очень высок, поэтому в ближайшее время будет определен новый формат работы волонтерского центра. И это направление станет очередным партийным проектом.
Отметим, что на этой неделе это уже вторая встреча губернатора с федеральными персонами. Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Тамбовскую область посетил спикер ГосдумыВячеслав Володин и оценил ход реконструкции областной детской больницы. Высокий гость подчеркнул, что видит «конкретный результат работы», которую проводит губернатор Александра Никитин. И поблагодарил главу региона за внимание к развитию сферы здравоохранения.
Подробнее: «Есть конкретный результат»: Володин оценил работу тамбовского губернатора