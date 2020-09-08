Киев, 8 сентября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. На Украине сейчас готовят много дополнительных «коронавирусных» больниц из-за увеличения количества пациентов с COVID-19, заявил вечером 8 сентября в ходе рабочей поездки в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский.

Moz.gov.ua «Горячая линия» Министерства здравоохранения Киевской области

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"Есть большие проблемы… с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы любим их такими, как они есть… будем исправлять все их ошибки, к сожалению, по всей стране», — заявил Зеленский.

Он сказал, что верит, что объемы госпитализации на Украине не будут такими, «как это было, например, в большинстве стран Европы».

Президент отметил, что параллельно увеличивается переоборудование «коронавирусных» больниц.

«Я не хочу говорить, что «на всех достаточно», но, по крайней мере, мы будем готовы», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 5 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для приема больных коронавирусной инфекцией задействовано 26 тыс. коек, в резерве остаются еще 9 тыс. В ряде регионов Украины, отметил Степанов, заполняемость больниц составляет 60−70%.