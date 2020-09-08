Кострома, 8 сентября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области прокомментировала действия частных медицинских центров в Костроме, не принимающих пациентов с температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) — предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM

По утверждению специалистов ведомства, отказ обслуживать людей с температурой тела выше 36,6C и ОРВИ может быть признан законным только в одном случае — если эти обстоятельства служат противопоказанием для проведения медицинской процедуры. В иных случаях действия медцентров «недопустимы» и нарушают закон РФ «О защите прав потребителя».

«Запретов на заключение договоров медицинского обслуживания между частными медицинскими центрами и гражданами с признаками ОРВИ и температурой в законодательстве нет. В случаях отказа в оказании платной медицинской помощи потребитель может обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, либо обратиться к сначала к хозяйствующему субъекту с претензией, а затем в случае отказа пойти в суд», — пояснила ИА REGNUM начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области Юлия Калистова.

Как ранее писало ИА REGNUM, костромичи жаловались на необоснованные отказы платных клиник в социальных сетях. Чтобы проверить информацию, журналист информационного агентства позвонила в несколько костромских медцентров под видом пациента. Все клиники отказали в приеме, ссылаясь на внутренние распоряжения главврачей, нестабильную эпидемиологическую обстановку и приказ Минздрава.