Чебоксары, 8 сентября, 2020, 19:11 — ИА Регнум. В Чувашии учредили медаль, посвящённую 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ подписал сегодня, 8 сентября, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Указ врио главы Чувашии Олега Николаева

Указом № 224 учреждается памятная медаль в честь строителей оборонительных рубежей в Чувашии.

«Отдавая дань трудовому героизму и самоотверженности участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, постановляю учредить памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — говорится в указе.

Кабинету министров Чувашии поручено обеспечить проведение конкурса на разработку эскиза памятной медали и положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2020 года в Чебоксарах с участием Олега Николаева и заместителя министра культуры России Ольги Яриловой состоялась закладка камня будущего мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Врио главы Чувашии в ходе церемонии отметил, что данную тему пять лет назад начинало и до сих пор ведёт ИА REGNUM, поблагодарив журналистов за поднятые малоизученные события тех лет.

Напомним, Сурский рубеж и Казанский до сих пор являются самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то «на окопы» — более 170 тыс. человек, а по другим данным — 200 тысяч. При этом, по имеющимся сведениям, не менее 75% из них составляли женщины. Оборонительные сооружения строились в 1941 — 1942 годах для защиты подступов к Казани.