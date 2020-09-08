Кострома, 8 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Отдохнуть по программе возврата кешбэка в Костромской области захотели 214 человек, на размещение в домах отдыха и гостиницах региона они потратили около 3 млн рублей. Такими данным с ИА REGNUM поделился технологический партнёр программы доступных путешествий по России — TravelLine.

Наталья Диева ИА REGNUM

Средняя стоимость одной брони в Костромской области составила 47 тысяч рублей, средняя длительность проживания — 6 ночей. Для сравнения, в соседней Ярославской области по программе возврата средств путёвки купили 102 человека, в Ивановской — 180. Средний чек в этих регионах составил 44 и 54 тысячи рублей соответственно. В Ивановской области гости согласны остаться дольше, чем в Костромской — на 8 ночей. Отметим, что данные приведены без учёта статистики турфирм и туроператоров, позднее полную статистику опубликует Ростуризм.

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кешбэка на туры по России стартовала в ночь на 21 августа и продлилась до 28 августа. Для того, чтобы получить компенсацию, покупатель должен был соблюсти ряд условий — приобретать тур через портал «Мирпутешествий.рф» и оплачивать покупку картой «МИР». Кроме того, тур не должен был быть дешевле 25 тысяч рублей, а продолжительность пребывания — меньше 5 ночей. В зависимости от суммы покупки компенсация варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей.