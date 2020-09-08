Москва, 8 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 8 сентября, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, в том числе на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах Москвы должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

В департаменте транспорта столицы основными причинами пробок назвали дождливую погоду, которая, по оценкам синоптиков, продержится до конца рабочей недели, а также многочисленные дорожные работы, в частности на Рижской эстакаде, пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, на проспекте Мира и Большом Каменном мосту.