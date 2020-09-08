Тегеран, 8 сентября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи охарактеризовал повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в сатирическом журнале Charlie Hebdo как «тяжкий и непростительный грех». Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Али Хаменеи

«Тяжкий и непростительный грех, который взяли на себя французы, опубликовав карикатуры, оскорбляющие Пророка, вновь свидетельствует о недоброжелательном отношении… политических и культурных институтов Запада по отношению к исламу и к мусульманскому сообществу», — заявил аятолла Хаменеи в своем коммюнике.

«Свобода слова, о которой говорят некоторые французские политические деятели, чтобы объяснить, но не осудить это преступление, должна быть отвергнута как ложный и популистский предлог», — добавил верховный лидер Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил переиздание французским журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.