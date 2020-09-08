Уфа, 8 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. 7,7 млрд рублей направит АО «Башкирская содовая компания» (БСК) на выплату дивидендов по итогам шести месяцев текущего года. Об этом 8 сентября сообщает ИА РБК.

Soda.ru Сода пищевая

По информации журналистов, данный вопрос обсуждался на расширенном заседании Совета директоров этой компании.

Отмечается, что данная суммы больше запланированной на 2,7 млрд рублей. При этом за аналогичный период прошлого года сумма дивидендов составила пять млрд рублей.

По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, несмотря на введенные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за шесть месяцев текущего года производства выполнили свой план и даже его немного превысили.

Сообщается, что в первом полугодии текущего года план по чистой прибыли был перевыполнен на 3,8 млрд рублей и составил 8,3 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей это дивиденды от дочерних компаний. Таким образом, рост прибыли составил 1,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что выручка в первом полугодии текущего года составила 23 млрд рублей, это меньше запланированной на 100 млн рублей. Если же сравнивать с первым полугодием 2019 года, то выручка компании сократилась на 1,3 млрд.