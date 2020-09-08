Москва, 8 сентября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российские граждане смогут забыть о проблеме коронавируса после массовой вакцинации. Об этом он заявил 8 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москвичи на улице в масках

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"Пандемия — это разовая история. Я думаю, что года через полтора мы вообще забудем, что это такое», — сказал мэр столицы.

Собянин отметил, что после того, как большая часть населения получит вакцину, граждан будут волновать уже совсем «другие проблемы и другие вызовы».

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже более 1 млн 35 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались почти 18 тысяч пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 850 тысяч человек.