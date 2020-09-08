Ярославль, 8 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за выборов учеба в школах будет отменена частично. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Выборы

Голосование начнется в пятницу 11 сентября, при этом избирательные участки созданы во многих школах. В школах, где участков нет, продолжится обычный учебный процесс. А вот там, где есть совмещение, возможны варианты.

«Избирательные участки созданы на базе 133 школ. В девяноста одной будут выделены специальные помещения, удаленные от мест обучения детей. Здесь образовательный процесс будет организован в соответствии с учебным планом школы. Пересечения детей и избирателей не произойдет», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Иначе говоря, в части школ либо ученики, либо избиратели будут направлены к месту учебы или голосования через запасной (например, пожарный) вход. Решение о том, как будут организовано движение школьников и избирателей, примет сама школа. В тех школах, где развести потоки невозможно, учеников отправят на внешкольные мероприятия.

«Для учащихся этих учреждений 11 сентября будут организованы экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия вне учебных зданий», — сообщает сайт правительства области.

Как сообщили в одной из школ Ярославля, в день голосования будет проведен «День здоровья». При этом сами директора школ пока не получили чётких инструкций, что делать 12 сентября и ждут документов из департамента.

В департаменте образования мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что избирательные участки находятся в 60 школах областного центра. В 16 из них есть возможность совместить выборы и учебу. В остальных 11 сентября пройдут экскурсии, спортивные мероприятия или же дистанционные занятия. Такое решение учебное заведение примет самостоятельно.

12 сентября в субботу в школах Ярославля, где есть избирательные участки и которые учатся по 6-дневной неделе, занятия будут отменены.

Очевидно, что система совмещения выборов и учебы в Ярославской области пока слишком сложна и имеет ряд слабых мест. Если погода будет плохой, проводить мероприятия на свежем воздухе для школьников проблематично. Отправить всех школьников в музеи в один день тоже непросто: музеи просто не справятся с такой нагрузкой. А при совмещении учебы и голосования в школах кто-то будет испытывать неудобства — либо школьники, которые лишатся привычного входа, либо избиратели, маршруты движения которых будут изменены. Путаница может возникнуть и у родителей, которым придётся выяснять, как изменится расписание их детей в дни голосования.

При этом ответственность за всё лежит на директорах школ, которым нужно издать приказы об организации учебы в дни выборов. Отметим, соседние регионы пошли по другому пути. Например, в Костромской области занятия 11 и 12 сентября отменены во всех школах, где есть избирательные участки.