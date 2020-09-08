Киев, 8 сентября, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ездить по стране и проверять, как исполняются его поручения, «сколько хватит сил».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он сообщил на брифинге в Сумской области сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне не всё равно относительно тех программ, которые мы вводим, что с ними происходит… Мне потом держать ответ перед людьми», — заявил Зеленский.

Он признал, что такие проверки — это, в принципе, не его полномочия, однако заявил, что не намерен менять ситуацию.

«Я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия…Но я хочу отвечать за то, что у нас происходит, ведь это самое главное полномочие президента».

Также Зеленский риторически поинтересовался у журналистов, должен ли он вместо поездок к регионы выходить на майдан в Киеве и говорить: «Только я патриот, всё остальное — «зрада».

ИА REGNUM напоминает, что многие эксперты ранее заявляли, что президент Зеленский, в последние недели интенсивно представляющий стратегии развития разных регионов, на самом деле занимается пиар-компанией «Слуги народа» к местным выборам.

Местные выборы должны состояться на Украине 25 октября.