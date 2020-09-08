Москва, 8 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. На предстоящей неделе (до 13 сентября) самым важным событием станет заседание европейского центробанка 10 сентября, которое будет сопровождаться пресс-конференцией директора-распорядителя Международного валютного фонда, председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Об этом 8 сентября ИА REGNUM заявил вице-президент, директор инвестиционного департамента «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Эксперты не ждут каких-либо изменений монетарной политики, однако председатель ЕЦБ, скорее всего, сможет смягчить формулировку о настороженном отношении регулятора к укреплению евро. «Достаточно будет напомнить о том, что ЕЦБ не таргетирует валютные курсы, ориентируясь на инфляцию. Подобная риторика двинет котировки европейской единой валюты к новым локальным максимумам», — отметил Касьянов.

Он добавил, что на неделе ожидает повторного захода евро к уровню 1,20 по отношению к доллару. «Над рублем останется висеть «дамоклов меч» западных санкций. Кроме того, Банк России и Минфин сокращают объемы продаж валюты на рынке для покрытия дефицита бюджета и поддержки курса рубля. Вероятней всего, мы снова увидим курс 76,0 рублей за доллар и 90 рублей за евро», — добавил Касьянов.