Калуга, 8 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Калужская область заняла десятое место в национальном экологическом рейтинге «Лето 2020», сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Калужане впервые вошли в десятку национального экологического рейтинга России

Это самая высокая позиция, которую занимала область за весь период ведения рейтинга, который составляется с 2008 года. Среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает пятое место.

Национальный экологический рейтинг отражает актуальное состояние экологии в российских регионах. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

Ранее в областном министерстве экологии и природных ресурсов составили рейтинг наиболее благополучных муниципалитетов региона. Оценивалось общее состояние окружающей среды, обращение с бытовыми отходами, эко‑ и агротуризм, другие параметры. Первое место занял Людиновский район. Второе место поделили Юхновский район и Обнинск, третье — Сухиничский и Козельский районы.