Нижний Новгород, 8 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В одной школе полностью и ещё пяти классах школ Нижегородской области в настоящее время действует карантин из-за выявления случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава минобразования региона Сергей Злобин на своей странице в одной из социальных сетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой учебный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Кроме школы №6 в Выксе, которая полностью закрылась, также на карантин отправили учеников одного из начальных классов школы №44 в Советском районе Нижнего Новгорода. Закрыты классы в одной из школ Арзамаса и ещё трёх в Нижнем Новгороде.

Министр уточнил, что выксунская школа отправлена на карантин на 14 дней, при этом он добавил, что по каждому случаю региональное управление Роспотребнадзора принимает индивидуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября все школы региона начали учебный год в очном формате. При этом соблюдаются рекомендации о разведении потоков учащихся, каждый класс занимается в своем кабинете по индивидуальному расписанию.

Ранее стало известно, что в школе Выксы коронавирус подтвердился у нескольких педагогов и учащихся.

3 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что четких планов по закрытию школ, а также информации о «второй волне коронавируса» у нижегородских властей нет.

Читайте также: В Нижегородской области школу закрыли на карантин из-за COVID-19