Москва, 8 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Council.gov.ru Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в области, а также выполнение постановления Совета Федерации по итогам Дней Самарской области в верхней палате парламента.

По словам Дмитрия Азарова, часть поручений уже была выполнена, а часть поручений находится на стадии реализации. Он отметил, что хорошими темпами идет возведение нового дворца спорта в Самаре. Кроме этого, в регионе зафиксирован значительный прирост площадей, которые охвачены оросительной системой. После оказания поддержки Министерством сельского хозяйства в регионе повысилась урожайность, а также увеличилась эффективность землепользования. Несмотря на это оросительная система в области требует реконструкции, поэтому данная работа будет продолжена совместно с федеральным центром.

Дмитрий Азаров также отметил, что на территорию особой экономической зоны в Тольятти были привлечены крупные инвесторы. Сейчас там возводится необходимая инфраструктура и открывается новое производство.