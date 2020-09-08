Ижевск, 8 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. На Привокзальной площади в Ижевске открыли памятник великому русскому композитору Петру Чайковскому. В открытии скульптуры принял участие прапраправнук семей Давыдовых-Чайковских Денис фон Мекк, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Пресс-служба администрации Ижевска Торжественное открытие памятника

Автор памятника — ижевский художник и скульптор, член Союза художников России Виктор Овчинников. Общая высота памятника — 4 метра, фигура композитора отлита из чугуна, ее высота составляет 2,7 метра.

Инициатором проекта выступил президент АНО Центр культурного наследия «Русский мир», атаман ЦКСКО села Селты, Войсковой старшина Верхового Камско-Хлановского окружного казачьего общества Алексей Зорин. Он передал символический скрипичный ключ от памятника замглавы Горьковской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Александру Лапшину.

Как сообщало ИА REGNUM, Чайковский родился в удмуртском городе Воткинске. В настоящее время в городе работает музей-усадьба композитора. В этом доме семья Чайковских прожила 11 лет. Также в Воткинске есть и памятник Чайковскому.

Ранее планировалось, что памятник будет открыт 7 мая 2020 года — в день 180-летия композитора.

Читайте также: В Ижевске появится памятник Петру Чайковскому