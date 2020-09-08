Калуга, 8 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 человек за последние сутки, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 300 положительных тестов, 1 тыс. 137 человек находятся на лечении, 7 тыс. 92 человека выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (258), в Обнинске (131), в Людиновском районе (118), в Боровском районе (104), в Жуковском районе (73) и в Дзержинском районе (66).