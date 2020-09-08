Ярославль, 8 сентября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославской области начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Вносимые изменения касаются работы организаций всех форм собственности, госучреждений, индивидуальных предпринимателей.

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«Переходим на третий этап снятия ограничений — соответствующее разрешение мы получили от федеральной службы Роспотребнадзора. Это не означает полной победы над вирусом, но позволяет постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сейчас важно не расслабляться, продолжать внимательно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Изменения оформлены постановлением правительства Ярославской области. В частности, документ увеличивает пропускную способность спортзалов и фитнес-центров, их разрешено заполнять до 75 процентов от общей вместимости. Общественные бани будут работать при единовременной загрузке в 50 процентов.

Вновь открываются читальные залы библиотек. Детские аттракционы могут быть загружены только наполовину от общей вместимости при сохранении бесконтактной продажи билетов.